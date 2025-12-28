HABER

Mardin Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 28 Aralık 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 5 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 0 ile -2 derece arasında seyredecek. Nem oranı ise %76 ile %86 aralığında kalacak. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken bu günlerde, sıcak tutan giysiler tercih edilmeli ve açık hava etkinlikleri azaltılmalıdır. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korur.

Taner Şahin

28 Aralık 2025 Pazar günü Mardin'de hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 3 ile 4 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 0 ile -1 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %76 ile %86 arasında olacak. Rüzgar hızı 13 km/saat ile 16 km/saat arasında ölçülecek. Bu koşullar altında hava daha soğuk hissedilebilir.

29 Aralık Pazartesi günü Mardin’de hava durumu benzer şekilde soğuk kalacak. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 4 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 ile 2 derece arasında düşecek. 30 Aralık Salı günü gündüz sıcaklıkları 4 ile 5 derece olacak. Gece sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında gözlemlenecek. 31 Aralık Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise -1 ile -2 derece arasında olacak. Soğuk ve bulutlu hava devam edecek.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini minimumda tutmak önemlidir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalısınız. Sürücüler, yola çıkmadan önce araçlarının bakımını yaptırmalı. Ayrıca, yola çıkarken gerekli önlemleri almalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donmasını önlemek için tedbirler almak gereklidir.

Mardin'de 28 Aralık 2025 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacaktır. Uygun giyinmek bu koşullarda önemlidir. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmak gerekmektedir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı ve güvenliğinizi korur.

