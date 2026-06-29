Mardin Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Haziran 2026 Pazartesi, Mardin'de hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 37-38 dereceyi bulacak. Geceleri ise 21-22 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 4-5 km/saat civarında gerçekleşecek. Nem oranı ise %14-17 arasında değişecek. Bu koşullar, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 38-39 dereceye ulaşacak. 1 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 39-40 dereceye çıkması öngörülüyor. Geceleri sıcaklık 21-22 derece arasında kalacak. Rüzgar hızları 4-5 km/saat civarında olacak. Nem oranları ise %11-14 arasında değişecek. Hava durumu sıcak ve kuru olacak.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında gölge alanlarda kalmayı tercih edin. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.