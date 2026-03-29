Mardin Hava Durumu! 29 Mart Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mart 2026 Pazar günü, Mardin'de hava serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye çıkacak. Gece ise 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hava genellikle bulutlu. Hafif yağışlar görülebilir. Rüzgâr hafif hızda esecek.

30 Mart Pazartesi günü, hava sıcaklıklarının gündüz 12 derece, gece ise 5 derece olacağı tahmin ediliyor. Hafif yağmur etkili olacak. 31 Mart Salı günü, gündüz sıcaklık 15 derece, gece ise 4 derece civarında olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir. 1 Nisan Çarşamba günü, havanın gündüz 18 derece, gece 10 derece olması öngörülüyor. Bulutlar artacak ve yağış ihtimali devam edecek.

Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalı. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmeli. Ani hava değişimlerine karşı yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı. Rüzgarlı günlerde hafif rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçmek önem taşıyor.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate alarak hazırlıklı olmalısınız.