Mardin Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Nisan 2026 Çarşamba, Mardin'de hava durumu değişken olacak. Gündüz sıcaklık 18 derece civarında bekleniyor. Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Mardin'de bugün güneşli bir sabahın ardından hafif yağışlı bir gün öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin hava durumu daha stabil bir seyir izleyecek. 30 Nisan Perşembe günü hava sıcaklığının 16 derece olması bekleniyor. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 1 Mayıs Cuma günü, sıcaklığın 18 derece civarında olması öngörülüyor. Artan bulutlarla birlikte hafif yağışların görülmesi tahmin ediliyor. 2 Mayıs Cumartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle hazırlıklı olmak önemlidir. Mardin'de yaşayanlar ve ziyaretçiler dikkatli olmalı. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı uygun kıyafetler seçmek gerekir. Düzenli olarak hava durumunu takip etmek sağlığı korumaya yardımcı olur.