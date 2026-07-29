Mardin Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de bugün hava oldukça sıcak ve güneşli. 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 41 - 42 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 25 - 27 derece arasında kalacak. Rüzgarın hızı 10 - 15 km/saat arasında olacak. Nem oranı %20 - %25 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 40 - 41 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 25 - 27 derece arasında kalacak. 31 Temmuz Cuma günü de hava sıcaklıkları 40 - 41 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra daha hissedilecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler giyin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışın. Bu saatler 11:00 - 16:00 arasıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.