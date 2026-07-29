HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de yaz sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Bugün ve önümüzdeki günlerde gündüz sıcaklıkları 40 - 42 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 25 - 27 derece civarında kalacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat olarak seyredecek. Yüksek sıcaklıklarla birlikte nem oranı %20 - %25 seviyelerine ulaşıyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif giysiler ve bol su tüketimi öneriliyor. Güneşten korunmak da önemli.

Mardin Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin'de bugün hava oldukça sıcak ve güneşli. 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 41 - 42 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 25 - 27 derece arasında kalacak. Rüzgarın hızı 10 - 15 km/saat arasında olacak. Nem oranı %20 - %25 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 40 - 41 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 25 - 27 derece arasında kalacak. 31 Temmuz Cuma günü de hava sıcaklıkları 40 - 41 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra daha hissedilecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler giyin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışın. Bu saatler 11:00 - 16:00 arasıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındıÜsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Orta Doğu yine karıştı! Patlamalar, tehditler... Çok sayıda ölü varOrta Doğu yine karıştı! Patlamalar, tehditler... Çok sayıda ölü var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.