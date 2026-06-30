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Mardin Hava Durumu! 30 Haziran Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu bu hafta boyunca sıcak kalacak. Bugün gündüz sıcaklıkları 38 - 40 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 23 - 26 derece olarak ölçülecek. Güneşli hava şartlarının yanı sıra, nem oranı %20 civarında kalacak. Öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirmekten kaçınmak faydalı olurken, hafif giysiler ve bol su tüketimi öneriliyor. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dikkatli olunmalı.

Mardin Hava Durumu! 30 Haziran Salı Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin'de bugün, 30 Haziran 2026 Salı, hava sıcaklıkları gündüz 38 - 40 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 23 - 26 derece civarında. Hava genellikle güneşli ve açık olacak. Nem oranı %20 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 3 - 5 km/saat arasında değişecek.

Gelecek günlerde Mardin'in hava durumu benzer kalacak. 1 Temmuz Çarşamba günü gündüz hava sıcaklıkları 39 - 41 derece olacak. Gece ise 23 - 26 derece civarında ölçülecek. 2 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 40 - 42 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 23 - 25 derece arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda özellikle öğle saatlerinde vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 11:00 - 16:00 arasıdır. Bu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışmalısınız. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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