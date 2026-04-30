Mardin Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Bugün 30 Nisan 2026 Perşembe. Mardin'de hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 16 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 15 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde 10 kilometre/saat. Öğle saatlerinde hızı 14 kilometre/saat olacak. Akşam saatlerinde 12 kilometre/saat, gece saatlerinde ise 11 kilometre/saat ölçülecek. Nem oranı sabah saatlerinde %74. Öğle saatlerinde nem oranı %47'ye düşecek. Akşam saatlerinde %53, gece saatlerinde %66 civarında olacak. Basınç değeri sabah 903 hPa olarak ölçülecek. Öğle saatlerinde 905 hPa olacak. Akşam saatlerinde değer 903 hPa'ya düşecek. Gece saatlerinde basınç 904 hPa olarak kaydedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Mayıs Cuma günü sıcaklık 17 derece civarında olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü 14 derece bekleniyor. 3 Mayıs Pazar günü ise sıcaklık 19 derece civarında olacaktır. 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle bu tarihlerde yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek şart. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızının artabileceğini göz önünde bulundurun. Açık alanlarda dikkatli olmalısınız.