HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin’de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışma sonucunda, Suriye uyruklu 9 kişinin para karşılığında İstanbul’a götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde şüphelilerin saklandığı adrese arama gerçekleştirildi.

Mardin’de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışma sonucunda, Suriye uyruklu 9 kişinin para karşılığında İstanbul’a götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde şüphelilerin saklandığı adrese arama gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 organizatör ile 8 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu organizatör E.S.S. (22), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 8 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tartışma cinayetle bitti: Avukat, otel sahibi baba ile oğlunu vurarak öldürdüTartışma cinayetle bitti: Avukat, otel sahibi baba ile oğlunu vurarak öldürdü
Beşiktaş - Samsunspor maçının VAR’ı Erkan Engin olduBeşiktaş - Samsunspor maçının VAR’ı Erkan Engin oldu

Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.