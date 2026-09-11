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Mardin’de asayiş ve trafik uygulaması

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Artuklu ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Mardin’de asayiş ve trafik uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Artuklu Tarihi 1. Cadde, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Acarköy Kavşağı ve çevrelerinde genel asayişin sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve çevreye rahatsızlık veren unsurların önlenmesi amacıyla Asayiş, Trafik Denetleme Şube ve Artuklu İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce müşterek asayiş ve trafik uygulaması yapıldığı belirtildi. Denetimler kapsamında 5 kafe, bistro ve restoran denetlendi, 264 şahıs sorgulandı, 77 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulamada 6 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik yayını yapmaktan cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, "Şehrimizin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, huzurlu bir yaşam ortamının korunmasına ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Mardin’de asayiş ve trafik uygulaması 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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