Mardin’de boğazına oyuncak kaçan çocuk hayatını kaybetti

Olay, Artuklu’ya bağlı Dara Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, boğazına oyuncak kaçan Mehmet Selim Baran (5), kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Baran, doktorların tüm çabalarına rağmen 20 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Baran’ın cenazesinin Dara Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır