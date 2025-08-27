HABER

Mardin’de feci kaza! Halk otobüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Mardin’de korkunç bir kaza meydana geldi. Halk otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi ile tır şoförü yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar M.Ş. (40). M.D. (50), C.A. (25), A.T. (65), H.M. (42), E.U.(48), İ.T.,(40), S.C. (28), Ş.A. (52) M.Ç.,(65) ve ismi öğrenilemeyen tır şoförü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

