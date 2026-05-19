Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, K.İ. idaresindeki araç, aynı istikamette seyreden M.A. yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan M.A., S.A., Ş.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazanın ardından taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen Midyat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri kavgaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

