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Mardin’deki kazada yaralanan bebek hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Mardin’deki kazada yaralanan bebek hayatını kaybetti

Kaza, dün Midyat-Nusaybin kara yolunun kırsal Sivrice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil ile hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazada araçlarda bulunan E.Ş. (42), F.Ş. (31), Ş.K. (22), A.A. (17), A.A. (14), R.Ş. (10), A.Ş. (8) ve Y.Ş. (2) yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Y.Ş., kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Mardin’deki kazada yaralanan bebek hayatını kaybetti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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