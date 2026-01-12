HABER

Market raflarında aramayın: Bağırsak sağlığını artıracak 7 basit değişiklik

Sosyal medyada veya market raflarında 'bağırsakları yeniler', 'mikrobiyotayı onarır' iddiasıyla sunulan sayısız ürünle karşılaşmak mümkün. Oysa uzmanlara göre bağırsak sağlığını desteklemek için pahalı takviyelere yönelmeden, günlük beslenmede yapılacak küçük ama doğru değişiklikler çok daha etkili sonuçlar verebilir.

Sedef Karatay

Uzmanlar, bağırsaklarınızı güçlendirmeye yardımcı olacak uygulanması kolay yedi öneriyi paylaştı.

1. SADE KURUYEMİŞ

Kaplamalı ve aromalı kuruyemişler çoğu zaman fazla tuz, şeker ve katkı maddesi içerir. Sade kuruyemişler ise katkıdan uzak yapısıyla sağlıklı yağlar ve lif sunar, bağırsak dostu bir ara öğün alternatifi oluşturur.

2. TATLI YERİNE NE TÜKETİLEBİLİR?

Şekerli tatlılar yerine kuru kayısı, kuru üzüm ya da hurma gibi meyve kuruları tercih edilebilir. Doğal şeker, lif ve vitamin içeren bu besinler hem enerji verir hem de tatlı ihtiyacını daha dengeli bir şekilde karşılar.

3. MAKARNA SOSUNDA KIYMA YERİNE BAKLİYAT

Mercimek ve nohut gibi bakliyatlar, prebiyotik lifler açısından oldukça zengindir. Bağırsak mikroorganizmaları için adeta yakıt görevi gören bu besinler, aynı zamanda bitkisel protein sağlayarak yemeklere doyuruculuk katar.

4. CİPS DEĞİL MISIR

Patlamış mısır tam tahıllı bir besindir ve bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyen lif açısından zengindir. Cipslere kıyasla daha az işlenmiş ve daha hafif bir alternatiftir. Ancak sağlıklı kalması için yağ ve tuz miktarının düşük tutulması önemlidir.

5. BEYAZ EKMEK YERİNE TAM TAHIL

Tam buğday, çavdar veya yulaf içeren ekmekler lif bakımından daha zengindir. Düzenli lif alımı, sindirimi desteklerken bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine de katkı sağlar.

6. KEFİR VEYA MEYVE

Dondurma kısa süreli bir mutluluk sağlasa da kefirle karıştırılmış dondurulmuş meyveler daha besleyici bir seçenektir. Bu kombinasyon; doğal tatlılık, antioksidanlar ve bağırsak mikrobiyomunu destekleyen canlı kültürler sunar.

7. GÜN İÇİNDE YETERLİ SU TÜKETİMİ

Lifli besinler tek başına yeterli değildir; suyla birlikte tüketildiğinde etkisini gösterir. Gün boyunca yeterli su içmek, sindirim sisteminin sorunsuz çalışmasına yardımcı olur.

Uzmanlara göre asıl farkı yaratan, günlük hayatta sürdürülebilir küçük değişikliklerdir. Doğru besinleri düzenli olarak tercih etmek, bağırsak sağlığını korumanın en basit ve etkili yolu olarak öne çıkıyor.

