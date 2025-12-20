HABER

Market sahibi 2 kişiyi öldürdü: “Çökmek istediler! Onun için öldürdüm”

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan bir olay dehşete düşürdü. Market sahibi, çıkan tartışmada 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. İşyeri sahibi Ömer Y., polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada 'Çökmek istediler. Onun için öldürdüm' ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette meydana gelen olayda, işyeri sahibi tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56), Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi üzerinde bulunan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ömer Y'ye ait bir markette alkol aldılar. Bir süre sonra tarafların arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu Ömer Y., ruhsatsız tabanca ile Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem’e ateş etti.

“ÇÖKMEK İSTEDİLER, ÖLDÜRDÜM”

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İşyeri sahibi Ömer Y., olay yerine gelen ekiplere olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla teslim olurken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Y. polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada 'Çökmek istediler. Onun için öldürdüm' dediği ileri sürüldü.

Yaşamını yitiren Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

