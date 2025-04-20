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Markette ayakkabı hırsızlığı! İndirim reyonundan seçti, giyip çıktı

Sultangazi’de bir markete gelen şüpheli, indirim reyonundan beğendiği ayakkabıyı giyip, kendi ayakkabılarını markette bıraktı.

Markette ayakkabı hırsızlığı! İndirim reyonundan seçti, giyip çıktı

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Alışveriş bahanesiyle markete giren şüpheli, bir süre ayakkabı reyonunu inceledi. Ardından 800 lira değerindeki indirimli ayakkabılardan birini deneyen şüpheli, beğendiği ürünü ayağına giyerek kendi ayakkabılarını reyonun önüne bıraktı. Hiçbir şey olmamış gibi reyondan alıp giydiği ayakkabılarla marketten ayrılan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Market yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ayakkabı
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