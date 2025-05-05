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Markette korkunç olay! Kadın kasiyere önce tekme ardından yumruk attı

İstanbul Bayrampaşa’da bir zincir marketin kadın kasiyeri ile yabancı uyruklu müşteri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada müşteri, kasiyere önce tekme ardından yumruk attı. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Markette korkunç olay! Kadın kasiyere önce tekme ardından yumruk attı

Bayrampaşa’da zincir marketin kadın kasiyeri, bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir kişi tarafından darp edildi. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay geçtiğimiz Cuma günü saat 16.48'de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki zincir marketin bir şubesinde meydana geldi.

İddiaya göre yabancı uyruklu adam, ekmek aldıktan sonra kasaya geldi. Bir süre sonra ödeme almak üzere kasaya gelen kadın kasiyerle adam arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ardından adam kapıya doğru yönelirken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adam kadına önce tekme ardından yumruk attı. Talihsiz kadın yere düşerken, saldırgan koşarak uzaklaştı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
darp Zincir market
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