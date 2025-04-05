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Marketteki yangında 5 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangında, işletme sahibi Alpay Örgün’ün (44) oğlu Muhammed Kaan Örgün (5), alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Yangında, dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi ile elinden yaralanan 1 itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Marketteki yangında 5 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Akşehir ilçesi Yenimahalle, Cumhuriyet Bulvarı’nda bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki markette çıktı. Alpay Örgün’e ait marketten yükselen alevler, bir anda apartmana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, markette alevler arasında kalan Alpay Örgün’ün oğlu Muhammed Kaan Örgün’ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Yangında, dumandan etkilenen Alpay, eşi Selma (46) ve çocukları Poyraz Ali (8) Batuhan Örgün (20) ile elinden yaralanan itfaiye görevlisi Ramazan İçel, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın market
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