HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Marmara'da rüzgar sert esiyor! İstanbul girişinde tır deviren fırtına: Bursa'da lüks sitesinin camlarını patlattı

Marmara’da etkili olan lodos ve sağanak yağış hayatı felç etti. Şiddetli fırtına otobanında seyir halinde olan pek çok TIR’ı devirdi. Öte yandan Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ise lüks bir sitenin cam balkonları patlarken, KYK kız yurdunun çatısı havaya uçtu.

Marmara'da rüzgar sert esiyor! İstanbul girişinde tır deviren fırtına: Bursa'da lüks sitesinin camlarını patlattı

Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Önüne kattığını sürükleyen lodos, bir TIR'ın devrilmesine sebep olurken, bazı apartmanların ise cam balkon sistemi havaya uçtu.

Marmara da rüzgar sert esiyor! İstanbul girişinde tır deviren fırtına: Bursa da lüks sitesinin camlarını patlattı 1

VİYADÜKTE PANİK DOLU ANLAR

Bursa İstanbul otobanı Orhangazi Gebze arasındaki bir viyadükte tır fırtınanın etkisiyle devrildi. Diğer sürücüler de panik yaptılar. Aracın sürücüsü direksiyondan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Marmara da rüzgar sert esiyor! İstanbul girişinde tır deviren fırtına: Bursa da lüks sitesinin camlarını patlattı 2

Yardıma koşan diğer sürücüler, kazazedenin hafif yaralandığını ve yürüdüğünü görünce rahat bir nefes aldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobanda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Marmara da rüzgar sert esiyor! İstanbul girişinde tır deviren fırtına: Bursa da lüks sitesinin camlarını patlattı 3

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Benzer görüntüler Kuzey Marmara Otoyolu’nda da kamera kaydına alındı. Rüzgar nedeniyle peş peşe ilerleyen üç TIR devrildi.

BİNANIN CAM BALKONLARI PATLADI

Bursa’da şiddeti yer yer 75 kilometreyi aşan lodos sebebiyle ağaçlar devrilirken, çatılar yerinden söküldü. Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde meydana gelen olayda ise, lüks bir sitenin cam balkon sistemi, lodosa fazla dayanamadı.

Marmara da rüzgar sert esiyor! İstanbul girişinde tır deviren fırtına: Bursa da lüks sitesinin camlarını patlattı 4

Büyük bir gürültüyle bir bir sökülen balkonlar, uçtu. 5 dairenin balkonunda farklı şekilde hasar meydana gelirken, yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi. Site yönetimi apartmanların altına gereken önlemi alırken, havanın yağmurla birlikte yumuşaması herkesi rahatlattı.

Marmara da rüzgar sert esiyor! İstanbul girişinde tır deviren fırtına: Bursa da lüks sitesinin camlarını patlattı 5

KYK KIZ YURDUNDA KORKUNÇ MANZARA

Aynı ilçede bir KYK kız yurdunun çatısının uçtuğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hava Forum'un haberine göre Kocaeli'de rüzgarın etkisiyle uçan kalas, otobüse saplandı. TIR devrilme görüntüleri Kocaeli'nde de gözlemlendi. Dilovası’nda fırtınanın etkisiyle bir tır, kontrolden çıkarak devrildi. Diğer TIR'ın ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Marmara da rüzgar sert esiyor! İstanbul girişinde tır deviren fırtına: Bursa da lüks sitesinin camlarını patlattı 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sanal medya kumpası' davası gelişme: İstenen cezalar belli oldu'Sanal medya kumpası' davası gelişme: İstenen cezalar belli oldu
Destici'den Gülben Ergen'e yeni çıkışDestici'den Gülben Ergen'e yeni çıkış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa İstanbul Marmara Fırtına
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.