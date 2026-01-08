Marmara'da rüzgar sert esiyor! İstanbul girişinde tır deviren fırtına: Bursa'da lüks sitesinin camlarını patlattı

Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Önüne kattığını sürükleyen lodos, bir TIR'ın devrilmesine sebep olurken, bazı apartmanların ise cam balkon sistemi havaya uçtu.

VİYADÜKTE PANİK DOLU ANLAR

Bursa İstanbul otobanı Orhangazi Gebze arasındaki bir viyadükte tır fırtınanın etkisiyle devrildi. Diğer sürücüler de panik yaptılar. Aracın sürücüsü direksiyondan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Yardıma koşan diğer sürücüler, kazazedenin hafif yaralandığını ve yürüdüğünü görünce rahat bir nefes aldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobanda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Benzer görüntüler Kuzey Marmara Otoyolu’nda da kamera kaydına alındı. Rüzgar nedeniyle peş peşe ilerleyen üç TIR devrildi.

BİNANIN CAM BALKONLARI PATLADI

Bursa’da şiddeti yer yer 75 kilometreyi aşan lodos sebebiyle ağaçlar devrilirken, çatılar yerinden söküldü. Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde meydana gelen olayda ise, lüks bir sitenin cam balkon sistemi, lodosa fazla dayanamadı.

Büyük bir gürültüyle bir bir sökülen balkonlar, uçtu. 5 dairenin balkonunda farklı şekilde hasar meydana gelirken, yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi. Site yönetimi apartmanların altına gereken önlemi alırken, havanın yağmurla birlikte yumuşaması herkesi rahatlattı.

KYK KIZ YURDUNDA KORKUNÇ MANZARA

Aynı ilçede bir KYK kız yurdunun çatısının uçtuğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hava Forum'un haberine göre Kocaeli'de rüzgarın etkisiyle uçan kalas, otobüse saplandı. TIR devrilme görüntüleri Kocaeli'nde de gözlemlendi. Dilovası’nda fırtınanın etkisiyle bir tır, kontrolden çıkarak devrildi. Diğer TIR'ın ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

