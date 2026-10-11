Marmara'daki depremin ardından Üşümezsoy'dan açıklama: 'En fazla' diyerek büyüklük verdi

Dün akşam saat 22.08'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Çok sayıda vatandaş korkularını sosyal medyadan dile getirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Marmara Denizi'nde olduğu ve büyüklüğünün 3.5 olduğu duyuruldu.

GÖZLER UZMANLARA ÇEVRİLDİ

Depremin ardından gözler uzman isimlere çevrildi. Önceki depremleri bilen ve iddialı çıkışlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yüreklere su serpen açıklama geldi. "Buradan büyük deprem çıkmaz" diyen Üşümezsoy sarsının nedenleri sıraladı.

İşte depremin ardından Üşümezsoy'un yaptığı açıklama;

Yalova açıklarında olan bu deprem 1894 yılında kırılan fay ve 1999 yılında kırılan fay hattına velev gelen kollarda olan bir deprem.

Adanın yakınlarında da olduğunda 'Ada fayı hareketleniyor' denilen depremde aslında ada fayı ölüdür ama onu kuzey yönlü kesen, kuzeye doğru giden ikinci kollarda olan depremde ve onu ada fayında denilmişti. Bu da Yalova Çınarcık kıyısından kuzeye doğru giden ikincil kollar.

"BURADAN BÜYÜK DEPREM ÇIKMAZ"

Bunlar 1999 depreminin artık geç stres yüklediği faylar üzerindeki depremler. Buradan büyük deprem çıkmaz. 3.8 büyüklüğünde bir deprem. Bir dönüm arsa kadar olan bir fay düzleminde yırtılmayı gösteriyor.

"EN FAZLA DİYEREK" BÜYÜKLÜK VERDİ

Yazın olup da 'Adalar fayında deprem olur' denildiği zaman vurguladığım Yalova Çınarcık kıyısından kuzeye doğru giden ikincil kollarda olan bir depremdir, onun uç kısmıdır. Şimdi o depremin daha güney kesiminde olan depremler. Ana kol 1999 yılında kırıldığı için, stresini boşalttığı için ona velev gelen yan kollarda kalan streslerin yarattığı deprem.

Kuzey kıyıda hissedilmesinin sebebi fayın doğrultusu kuzeye doğru olduğu için o bölgede hissediliyor.

Bu, büyük bir deprem yaratmaz. 5'lik depremler oluşturabilir en fazla.

Bu haritada gördüğümüz gibi, plaka sınırı Armutlu Yarımadası'nın (yani Yalova, Çınarcık) kıyısından geçmektedir. Kuzey Anadolu Fayı dediğimiz fay budur. Yukarıda çizgi çizgi veya ince çizgiler gösterdiğim, tümüyle 1999'dan beri olmayan fay üzerinde spekülasyon yapılan fayları göstermektedir.

Bu depremin olduğu yer Yalova Çınarcık kıyısından dümdüz uzanan plaka sınırı dediğimiz Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nin içindeki uzanımıdır. Adalar'a doğru giden bir fay söz konusu değildir.

"ÖYLE BİR FAY SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul'un Anadolu kıyısının özellikle doğu kesimi Kartal, Tuzla gibi alanlarda hissedilmiş olmasının sebebi Yalova'daki ana faya velev gelen faylar. Bir grubu Tuzla'ya doğru giderken bir grubu batıya doğru, Bakırköy'e doğru uzanan fay sistemi olduğu için bu 4'lük bir deprem de olsa Tuzla'ya doğru uzanan kesimde yer aldığı için bu kıyıda hissedilmiş ama insanların beyninde 'Adalar fayında büyük deprem olacak' inancından dolayı her olaya aşırı hassas oluyorlar. Oysa öyle bir fay söz konusu değil.

"STRES TETİKLEDİ"