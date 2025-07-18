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Marmara Denizi’nde bir ilk: Caretta caretta su altında görüntülendi

Tuzla açıklarında zıpkınla balık avcılığı yapan Ulaş Kocabaş, Marmara Denizin'in derinliklerinde koruma altında bulunan caretta carettayı ilk kez görüntüledi.

Marmara Denizi’nde bir ilk: Caretta caretta su altında görüntülendi

İstanbul'da yaşayan ve profesyonel olarak insan kaynakları yöneticiliği yapan Ulaş Kocabaş, yaklaşık 15 yıldır hobi olarak zıpkınla balık avcılığı yapıyor. Kocabaş, dün öğle saatlerinde Tuzla açıklarında dalış yaptığı sırada Marmara Denizi'nde nadir görülen bir caretta caretta ile karşılaştı.

Ülkemizde koruma altında bulunan ve genellikle Akdeniz bölgesinde rastlanan caretta carettanın, Marmara Denizi'nde su altında görüntülenmesi hayrete düşürdü. Oldukça sağlıklı olduğu görülen deniz kaplumbağası, bir süre kameraya yansıdıktan sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

"CANLI BİR ŞEKİLDE İLK DEFA BENİM GÖRÜNTÜLEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Marmara Denizi’nde bir ilk: Caretta caretta su altında görüntülendi 1

Ulaş Kocabaş, "Dün İstanbul Tuzla açıklarında yine dalış yaparken, öğle saatlerinde Marmara Denizi'nde daha önce hiç görmediğimiz ve ülkemizde koruma altında bulunan bir caretta caretta ile karşılaşmak nasip oldu. Kendisinin su altındaki görüntülerini çektim. Normalde Marmara'da caretta caretta görüntülenmez; bugüne kadar sadece kıyıya vurmuş ya da ağlara takılmış şekilde görülmüşlerdi. Ancak su altında, canlı bir şekilde ilk defa benim görüntülediğimi düşünüyorum." dedi.

"HIZLA KAÇMASINDAN DOLAYI SAĞLIKLI OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİM"

Marmara Denizi’nde bir ilk: Caretta caretta su altında görüntülendi 2

Caretta Caretta'nın sağlık olduğuna değinen Kocabaş, "Suların ısınmasıyla birlikte Akdeniz sularının alt akıntılarla Marmara'ya girdiğini biliyoruz. Ayrıca İzmit Körfezi'nde yapılan temizlik çalışmaları ve müsilajla mücadele sonrası bölgemizdeki oksijen seviyesinin arttığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman zıpkıncı arkadaşlarımız orfoz, sinarit, mercan, ahtapot gibi türleri görüntülemişti. Ancak caretta caretta'yı su altında ilk kez benim görüntülediğime inanıyorum. Bölgedeki yoğun midye popülasyonu sayesinde burada iyi beslendiğini ve videoda hızla kaçmasından da sağlıklı olduğunu gözlemledim" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Caretta Caretta
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