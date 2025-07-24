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Marmara Denizi’ne atık yağ döktüğünden şüphelenilen işletmeye inceleme

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde Marmara Denizi’ne yağmur suyu kanalı aracılığıyla atık yağ benzeri bir maddenin dökülmesi üzerine başlatılan soruşturmada, güzergah üzerinde bulunan bir işletme hakkında inceleme başlatıldı. Kirliliğin kaynağını belirlemek amacıyla alınan numuneler analiz için TÜBİTAK’a gönderildi.

Marmara Denizi’ne atık yağ döktüğünden şüphelenilen işletmeye inceleme

Çiftlikköy ilçesi, Taşköprü Beldesi Dantel Sitesi sahilinde deniz yüzeyinde kirlilik oluştuğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yerinde yaptığı denetimde, yağmur suyu kanalından denize dökülen, atık yağa benzer bir maddenin yüzeyde kirliliğe neden olduğu tespit edildi.

Marmara Denizi’ne atık yağ döktüğünden şüphelenilen işletmeye inceleme 1

KİRLİLİK TEMİZLENDİ

Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kirliliğin kaynağını tespit etmek amacıyla yağmur kanalının güzergahında bulunan işletmelerde denetim yapılmış, bölgedeki bir fabrikanın atık yağ alanındaki madde ile denizdeki kirliliğin görüntü itibarıyla benzerlik taşıdığı görülmüştür. Bu kapsamda, akredite laboratuvar aracılığıyla parmak izi eşleştirmesi için numune alınarak TÜBİTAK MAM’a gönderilmiştir. Ayrıca, tehlikelilik analizi için paralel numune alınmıştır” denildi.

Marmara Denizi’ne atık yağ döktüğünden şüphelenilen işletmeye inceleme 2

YAĞ EMİCİ PED VE SOSİS KULLANILARAK TEMİZLEMİŞLER

Kirliliğin temizlenmesi için Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir temizlik firmasına bilgi verildiği, bölgenin bariyerlerle çevrilerek yağ emici ped ve sosis kullanılarak temizlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

(DHA)

24 Temmuz 2025
24 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Yalova Atık
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