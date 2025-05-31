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Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı: "Tekrar tekrar anlattım lütfen gelmeyin artık"

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Maltepe'de Marmaray'da yolculuk yapan 46 yaşındaki Deniz Eroğlu, çocuklarının gözü önünde uğradığı saldırının ardından konuştu. O anlarda en çok çocuklarını düşündüğünü söyleyen baba "Kapı kapanırken vurdu, bir şey yapamadım. Burnumun acısı var, bir de çocuklarımı tutmaya çalışıyorum" dedi. Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan Eroğlu, röportaj sırasında muhabirlere "Tekrar tekrar anlattım lütfen gelmeyin artık" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul Maltepe'de Marmaray'da yaşanan yumruklu kavga Türkiye'nin gündemine oturdu. Marmaray'a iki çocuğuyla birlikte binen Deniz Eroğlu ile kapı önünde durarak Marmaray'a binen vatandaşlara engel olan bir kadın yolcu arasında tartışma çıktı.

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TUTUKLANDI

Çıkan arbedede konuya sonradan dahil olan kişi, iki çocuklu adamın yüzüne yumruk attı. Çocukların korku yaşadığı olayın ardından Marmaray'dan inen taraflar durakta yürürken tekrar kavga etti. Marmaray’da 2 çocuğunun gözü önünde Deniz Eroğlu’na yumruk atarak burnunu kıran Ekrem D. tutuklandı.
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GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Darp edilen Deniz Eroğlu "Çocuklarım ile trene binerken kapının önünden geçemediğim için ikazda bulundum bir hanımefendiye. Biraz sert bulunmuş olabilirim. Ama sonuçta çocuklarımla, daracık kapıdan 2 çocuğumla geçmeye çalışıyorum. ‘Niye burada duruyorsunuz, lütfen kapıyı açın da geçelim, yani burada durmanın anlamı yok. Tren boş sonuçta dedim. Ondan sonra, ‘Şuradan geçsene ağabey' dedi. Ben niye oradan geçmek zorundayım? Bir çocuğumu burada tutup, içeriye bir çocuğumu dışarıda tutup ben niye bu riske gireyim dedim" şeklinde konuştu.

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"ÇOCUKLARIM VAR YANIMDA"

Deniz Eroğlu "Bostancı'dan bindim, Küçükyalı'ya doğru giderken, 15 saniye sonra zaten 2 dakikada Küçükyalı'ya varıyorsunuz. Kapıya yanaşan bir adam inmek için kızın üzgün olduğunu gördü. ‘Bak kıza yüksek sesle konuştun' Ama o zamana kadar kızla konuştuk. Konuştuğum süre içinde hiçbir kimse, bir müdahalede bulunmadı. Kızın yüzünü gördüğü için tekrar geri dönüş yaptı. Ondan sonra, ‘Aşağı insene, seninle görüşeceğim' dedi. ‘Aşağıya in de gel bakalım da ne yapacağımı gör' dedi. Ben çocuklarım var yanımda, ben aşağı inmek istemiyorum. Bir şey yapacaksan gel, Süreyya Plajı'nda ben orada ineceğim. Eşim de orada, çocuklarımı veririm. Çocuklarımın yanında da ben bu tarz konuşmalar istemiyorum dedim" şeklinde konuştu.

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Gözyaşları içinde olayı anlatan Deniz Eroğlu "Sonrasında arkadaki beyefendi olaya dahil oldu. Öndeki hanımefendi konuyu birebir göremiyor. O beyefendiye dedi ki: ‘Şimdi konuyu niye açıyorsunuz, konu kapandı, bitti. Siz konuyu neden açtınız?' dedi. Kadına çıkıştı bu sefer. Arkadaki kadın, bu sefer mavi tişörtlü beyefendi konuşmaya başladı, bağırmaya başladı. Normalde öbür adam inmek üzereydi, tekrar geri geldi. Ben maviyle konuşurken beni ittirdi. Ben tabii çocuklarımı tutuyorum" dedi.

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Çocukları hakkında bilgi veren baba, "Çocuklar iyiler, çok şükür. Sosyal hizmetlerden geldiler, çocuklarla konuştular. Şu an için iyi görünüyorlar, akıllarından çıkartmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN GELMEYİN ARTIK"

Eroğlu, röportaj sırasında muhabirlere "Tekrar tekrar anlattım lütfen gelmeyin artık" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
darp Marmaray
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