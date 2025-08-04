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Marmaray'da genç kızı taciz etmişti! İstanbul Emniyeti duyurdu: Küçükçekmece'de yakalandı

İstanbul Marmaray'da bir adamın, genç kızın saçlarını koklayarak tacizde bulunduğu görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü cinsel taciz olayı ile ilgili olarak derhal başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.Ç.'nin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Marmaray'da genç kızı taciz etmişti! İstanbul Emniyeti duyurdu: Küçükçekmece'de yakalandı

İstanbul Marmaray'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir yolcunun telefon kamerası tarafından çekilen görüntülerde, arkası dönük bir şekilde yolculuk eden genç kızın hemen arkasında bulunan bir erkek yolcunun, birkaç kez saçına yaklaşıp koklamaya çalıştığı anlar kaydedildi.

Olayın gerçekleştiği sırada ise genç kızın olan bitenden habersiz yolculuğuna devam etti.

Marmaray da genç kızı taciz etmişti! İstanbul Emniyeti duyurdu: Küçükçekmece de yakalandı 1

İSTANBUL EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, saat 14.30 sıralarında Bakırköy Marmaray durağında meydana gelen cinsel taciz olayıyla ilgili inceleme yapıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

Ekiplerce yapılan çalışmada, trende oturarak yolculuk yapan şüphelinin, ayakta bulunan ve kendisine arkası dönük olan kadına tacizde bulunduğu anlaşıldı.

Marmaray da genç kızı taciz etmişti! İstanbul Emniyeti duyurdu: Küçükçekmece de yakalandı 2

Kimliği belirlenen şüpheli M.Ç. (48), Küçükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Marmaray cinsel taciz
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