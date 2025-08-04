Marmaray'da genç kızı taciz etmişti! İstanbul Emniyeti duyurdu: Küçükçekmece'de yakalandı

İstanbul Marmaray'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir yolcunun telefon kamerası tarafından çekilen görüntülerde, arkası dönük bir şekilde yolculuk eden genç kızın hemen arkasında bulunan bir erkek yolcunun, birkaç kez saçına yaklaşıp koklamaya çalıştığı anlar kaydedildi.
Olayın gerçekleştiği sırada ise genç kızın olan bitenden habersiz yolculuğuna devam etti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, saat 14.30 sıralarında Bakırköy Marmaray durağında meydana gelen cinsel taciz olayıyla ilgili inceleme yapıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada, trende oturarak yolculuk yapan şüphelinin, ayakta bulunan ve kendisine arkası dönük olan kadına tacizde bulunduğu anlaşıldı.
Kimliği belirlenen şüpheli M.Ç. (48), Küçükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
🗓️ 04.08.2025 tarihinde toplu taşıma aracında meydana gelen cinsel taciz olayı ile ilgili olarak derhal başlatılan çalışmalar neticesinde şüpheli M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) August 4, 2025
Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.#İstanbulunHuzuru 🇹🇷… pic.twitter.com/FyAzk8pZK0
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