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Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayarak intihar etti...

Marmaray'ın Ataköy durağında korkunç bir olay yaşandı. 45 yaşlarındaki bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi intikal etti. Marmaray seferlerinde ise aksamalar yaşandı.

Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayarak intihar etti...

Olay, sabah saatlerinde Marmaray Ataköy İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen 45 yaşlarında bir erkek, raylara atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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RAYLARA ATLAMIŞ

Raylara atlayan adam hayatını kaybederken, Marmaray seferlerinde aksama yaşandı. Geçici bir süre Florya Akvaryum ile Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerin tek hat üzerinden işletildiği ve seferlerin gecikmeli olarak sürdüğü bildirildi.

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MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Ataköy İstasyonu'nda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Marmaray seferleri saat 11.50 itibarıyla normale döndü.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Marmaray
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