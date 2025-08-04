Marmaray'daki görüntü pes dedirtti! O anları başka bir yolcu kaydetti

İstanbul Marmaray'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

MARMARAY'DAKİ GÖRÜNTÜ MİDE BULANDIRDI

Bir yolcunun telefon kamerası tarafından çekilen görüntülerde, arkası dönük bir şekilde yolculuk eden genç kızın hemen arkasında bulunan bir erkek yolcunun, birkaç kez saçına yaklaşıp koklamaya çalıştığı anlar kaydedildi.

Olayın gerçekleştiği sırada ise genç kızın olan bitenden habersiz yolculuğuna devam ediyor.

İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler infial yarattı. Çok sayıda kullanıcı, görüntülerdeki şahsın tespit edilip gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.