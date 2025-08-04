HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Marmaray'daki görüntü pes dedirtti! O anları başka bir yolcu kaydetti

İçerik devam ediyor

İstanbul Marmaray’da yaşanan olay pes dedirtti. Erkek bir şahıs, arkası dönük halde yolculuk yapan genç kızın saçlarını koklamaya çalıştı. O anlar başka bir yolcunun telefon kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Marmaray'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

MARMARAY'DAKİ GÖRÜNTÜ MİDE BULANDIRDI

Bir yolcunun telefon kamerası tarafından çekilen görüntülerde, arkası dönük bir şekilde yolculuk eden genç kızın hemen arkasında bulunan bir erkek yolcunun, birkaç kez saçına yaklaşıp koklamaya çalıştığı anlar kaydedildi.

Marmaray daki görüntü pes dedirtti! O anları başka bir yolcu kaydetti 1

Olayın gerçekleştiği sırada ise genç kızın olan bitenden habersiz yolculuğuna devam ediyor.

İNFİAL YARATTI

Marmaray daki görüntü pes dedirtti! O anları başka bir yolcu kaydetti 2

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler infial yarattı. Çok sayıda kullanıcı, görüntülerdeki şahsın tespit edilip gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cezaevinden izinli çıkıp karısını canlı canlı yaktı! Cezaevinden izinli çıkıp karısını canlı canlı yaktı!
Kırklareli'nde yangın! Trafik çift yönlü durdurulduKırklareli'nde yangın! Trafik çift yönlü durduruldu

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Marmaray cinsel taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahte diplomayla mezuniyet merakı: Telefonu ellerinden düşürmemişler

Sahte diplomayla mezuniyet merakı: Telefonu ellerinden düşürmemişler

Görmeden anlaşmaya başladılar '20 bin lira zam gelecek'

Görmeden anlaşmaya başladılar '20 bin lira zam gelecek'

Öcalan'dan Erkan Baş'a mesaj! Yeni parti için isim verip çağrı yaptı

Öcalan'dan Erkan Baş'a mesaj! Yeni parti için isim verip çağrı yaptı

İzmir'de panik anları! Akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu

İzmir'de panik anları! Akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu

'2025 felaket yılı' dedi! Profesörden korkutan uyarı: "Önümüzdeki 2 ayda metropol şehirleri su krizi yaşayabilir"

'2025 felaket yılı' dedi! Profesörden korkutan uyarı: "Önümüzdeki 2 ayda metropol şehirleri su krizi yaşayabilir"

İki kardeşin ölmeden önceki son anları ortaya çıktı!

İki kardeşin ölmeden önceki son anları ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.