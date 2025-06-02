Marmaray ve Maltepe'den sonra şimdi de Pendik... Dehşet anları: Eşi ve kızının yanında bıçak çekti! "Baba bas gidelim, korkuyorum"

Geçtiğimiz günlerde Marmaray'da bir babanın çocuklarının yanında darp edilmesinin Türkiye'deki yankıları devam ederken dün Maltepe'den benzer bir olayın haberi gelmişti. Maltepe'deki yol verme tartışmasında bir adam aracından inerek küfür ve hakaretlerle kadın sürücünün yüzüne telefon fırlatmıştı. Peş peşe gelişen bu tarz olaylara bugün bir yenisi daha eklendi. Bu sefer adres Pendik...

EŞİ VE KIZININ YANINDA BIÇAK ÇEKTİLER

31 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; ara sokakta ilerleyen iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. O sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti. Bıçaklı sürücü aracın içinde bulunan diğer sürücüyü yanına yaklaşarak tehdit ve küfür etti. Babasına bıçak çekildiği sırada araçta bulunan kızı ise kavga anlarına şahit oldu.

'BABA GİDELİM'

Bu sırada çığlık atan genç kız babasına "Baba bas gidelim. Korkuyorum" diyerek bağırdı. Bıçak çeken sürücüyle araçtan inen kadın, mağdur sürücüye "Git buradan. Aşiret bunlar. Döverler seni" dedi. Yaşanan arbede sırasında mağdur sürücünün aracında bulunan eşi ve kızı büyük korku yaşadı. Tartışmanın ardından mağdur sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Arabada bulunan genç kızın olay yerinden uzaklaşmalarına rağmen "Anne korkuyorum" dediği anlar da araç kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü olay yerinden uzaklaştıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır