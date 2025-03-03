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  4. Marmaris Devlet Hastanesi'nde yangın paniği! Elektrik kabloları yandı, hastalar tahliye edildi

Marmaris Devlet Hastanesi'nde yangın paniği! Elektrik kabloları yandı, hastalar tahliye edildi

03.03.2025 18:28
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Marmaris Devlet Hastanesi’nin eczane bölümünde elektrik kablolarının tutuşması ile çıkan yangın söndürülürken, tedbir amaçlı içerideki hastalar ve personel tahliye edildi.

Marmaris Devlet Hastanesi'nde yangın paniği! Elektrik kabloları yandı, hastalar tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Devlet Hastanesi’nin eczane kısımlarında elektrik kablolarının yanmasıyla ortaya çıkan duman panik oluşturdu.

HASTANE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Hastane hemen ekiplerce tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Teknik ekipler ve itfaiye ekipleri sorunu çözmek için çalışma başlattı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Hastaneye bir süre hasta sevkinin sağlanmayacağı öğrenildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Marmaris hastane
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