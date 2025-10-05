HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Marmaris orman ekipleri yıl boyunca yangınlara karşı teyakkuzda

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca yapılan ve yaz sezonunun başından itibaren yangın önleme çalışmalarına ağırlık verdi.Yangın sezonunun başlamasıyla birlikte sürdürülen çalışmalarda, iş makineleriyle ağaç dipleri temizlendi, yol kenarlarındaki çalı ve çırpılar kaldırıldı.

Marmaris orman ekipleri yıl boyunca yangınlara karşı teyakkuzda

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca yapılan ve yaz sezonunun başından itibaren yangın önleme çalışmalarına ağırlık verdi.

Marmaris orman ekipleri yıl boyunca yangınlara karşı teyakkuzda 1

Yangın sezonunun başlamasıyla birlikte sürdürülen çalışmalarda, iş makineleriyle ağaç dipleri temizlendi, yol kenarlarındaki çalı ve çırpılar kaldırıldı. Muhtemel bir yangın durumunda müdahale araçlarının rahatça ulaşabilmesi için yollar da açıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın önleme çalışmalarının en az söndürme çalışmaları kadar önemli olduğunu vurgulayarak, asıl önlemin alınmasıyla tehlikenin önüne geçilebileceğini belirtti. Büyük orman yangınlarının ardından ciğerleri yanan Marmaris’te, bu yaz çıkan yangınların büyümeden söndürülmesi de yapılan çalışmaların yerinde ve etkili olduğunu gösterdi.

Marmaris orman ekipleri yıl boyunca yangınlara karşı teyakkuzda 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel: "Bütün belediye başkanlarımıza tehditler geliyor"Özgür Özel: "Bütün belediye başkanlarımıza tehditler geliyor"
Çuprayla darp ettiler! Parmağını kaybettiÇuprayla darp ettiler! Parmağını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.