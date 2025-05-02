Marmaris’te 2025 yılı orman yangınlarıyla mücadele komisyonu toplandı

İlçe Orman İşletme Müdürlüğü binasında yapılan toplantıya, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, önceki yıllarda yaşanan orman yangınları ve bu süreçte yapılan müdahale çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca, 2025 yılı için alınması planlanan önlemler, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ve Belediye yetkililerinden oluşan komisyon, yangın sezonu öncesi tüm hazırlıkların gözden geçirilmesi, yangına müdahale kapasitesinin artırılması ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Alınan kararların, muhtemel yangınlara karşı daha etkin ve hızlı müdahale imkânı sağlayacağı vurgulandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır