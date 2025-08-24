HABER

Marmaris’te denizde arızalanan teknedeki vatandaşlar polis botu ile kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bedir Adası yakınlarında arızalanarak sürüklenen 8 metrelik fiber tekne ve içindekiler, polis botu ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Marmaris açıklarında bir teknenin arızalanarak sürüklendiğini fark eden çevredeki teknelerde bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine Marmaris Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Şehit Polis Memuru Emrullah Baklan KB-4803 kontrol botu ile kısa sürede bölgeye ulaştı.

GÜVENLİ ŞEKİLDE KIYIYA ÇIKARTILDILAR

Motor arızası nedeniyle sürüklenen 8 metrelik fiber tekne ve içerisinde çocukların da bulunduğu 7 kişi polis botuna alınarak, güvenli şekilde Marmaris Limanı’na çıkartıldı. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı öğrenilen arızalı bottan kurtarılan vatandaşlar ve çocuklar, kendilerine hızlıca ulaşarak güvenli şekilde kıyıya getiren deniz polislerine teşekkür ettiler.

