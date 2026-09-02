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Marmaris'te geri dönüşen atıklar mavi konteynerlerde toplanacak

Marmaris Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda geri dönüşüm çalışmalarını yeni bir uygulamayla güçlendirdi. Geri dönüşüm atıklarının toplanması hizmetini kendi personeliyle yürütmeye başlayan belediye, kentin farklı noktalarına mavi renkli geri dönüşüm konteynerleri ve sepetleri yerleştiriyor.

Marmaris'te geri dönüşen atıklar mavi konteynerlerde toplanacak

Marmaris Belediyesi, daha temiz ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle çevre çalışmalarına yeni bir halka ekledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında geri dönüşüm atıklarının toplanması hizmeti belediyenin kendi bünyesine alınırken, vatandaşların atıklarını kaynağında ayrıştırmasını kolaylaştırmak amacıyla kentin farklı noktalarına mavi renkli geri dönüşüm konteynerleri ve sepetler yerleştirilmeye başlandı.

Marmaris te geri dönüşen atıklar mavi konteynerlerde toplanacak 1

MARMARİS'TE GERİ DÖNÜŞÜM ADIMI

28 Temmuz’da başlayan çalışmayla mevcut çöp konteynerlerinin yanına konulan mavi konteynerlerle plastik, kağıt, karton, metal ve diğer ambalaj atıklarının ayrı toplanması hedefleniyor. Mavi geri dönüşüm konteynerlerinin bulunmadığı noktalarda ise mevcut tel sepetler ambalaj atıklarının toplanması için kullanılabilecek.

Marmaris te geri dönüşen atıklar mavi konteynerlerde toplanacak 2

ATIKLAR MAVİ KONTEYNERLERDE TOPLANACAK

Geri dönüşüm sisteminin sağlıklı şekilde işlemesi için vatandaşlardan atıkları doğru şekilde ayrıştırmaları konusunda hassasiyet göstermelerini isteyen Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri mavi konteynerlere cam atıkların ve evsel çöplerin atılmaması uyarısında bulunarak, cam ambalajların cam kumbaralarına, evsel atıkların ise standart gri çöp konteynerleri ya da yeni nesil akıllı çöp konteynerlerine bırakılması istedi.

Bir aylık sürede 550 ton geri dönüşüm malzemesinin toplandığını açıklayan Belediye yetkilileri, geri dönüşüm konteynerlerinin mümkün olduğunca çok noktaya yerleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, yoğun bölgeler için vatandaşların da belediyeyi arayarak talep edebileceğini ifade etti. Çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade eden yetkililer, "Kaynağında ayrıştırdığımız her atık, Marmaris’in geleceğine bıraktığımız en güzel mirastır. Geleceğimizi birlikte dönüştürüyoruz. Vatandaşlarımızın katkıları ve hassasiyetiyle daha temiz ve sürdürülebilir bir Marmaris için çalışmalarımızı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris geri dönüşüm
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