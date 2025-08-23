Marmaris’te motosiklet kazasında hayatını kaybeden Arda Kara toprağa verildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren 36 yaşındaki Arda Kara, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğleden sonra Kemeraltı Mahallesi Yeni Datça yolu üzerinde meydana geldi. Kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden Arda Kara, yol yapım çalışmaları için konulan belediye tabelasına çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Kara’nın cenazesi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi için Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınan Kara’nın cenazesi, Marmaris’e getirilerek Yeşil Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ile il ve ilçe protokolünden çok sayıda kişi katıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.