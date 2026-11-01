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Marmaris’te sağanak yağış etkili oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışın ardından Selimiye’de iki araç mahsur kalırken, Turgut’ta yolda çökme meydana geldi.

Marmaris’te sağanak yağış etkili oldu

Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu. Dün akşam Selimiye Mahallesi’nde yağmur sularıyla adeta dereye dönen yolda iki araç mahsur kaldı. Vatandaşların ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarılan araçlarda maddi hasar oluştu. Turgut Mahallesi yolunda çökme meydana gelirken, İçmeler Mahallesi’nde yola kütük düştü. Bugün de Söğüt Mahallesi’nde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Kaya parçalarının bir otomobilin lastiğinin patlamasına neden olduğu öğrenildi.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve özellikle kırsal mahallelerde devriye gezerek kontrollerini sürdürdüğü belirtildi. Yağışın ardından yaşanan aksaklıkların en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Marmaris’te sağanak yağış etkili oldu 3

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Marmaris
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