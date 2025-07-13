Marmaris'te tartışmanın yaşandığı işletme mühürlendi

Olay, Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanı çalışanlarının kadın müşterileri darp ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde bahse konu olayın 2 Haziran'da Armutalan Mahallesi'ndeki mekanda saat 23.25 sıralarında yaşandığını ve iş yerine müşteri olarak giden yabancı uyruklu kadınların hesap yüzünden iş yeri çalışanlarıyla tartıştıkları, olayın kavgaya dönüştüğü tespit edildi. Kadın turistleri darp eden iş yeri çalışanları M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Olay günü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Marmaris Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından ilgili işletmenin imar mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Marmaris Belediyesi ekipleri, yaptıkları denetimlerin ardından 'İmar Kanunu'na aykırılık' ve 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet'ten idari para cezası kestikleri işletmeyi mühürleyerek, faaliyetlerine son verdi. Belediye yetkilileri, kent genelinde ruhsatsız ve yasalara aykırı şekilde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

(İHA)