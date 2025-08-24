Marmaris’te ‘Temiz bir doğa' seferberliği

Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü, Marmaris Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Jandarma ekipleri ve ilçedeki STK’lar ve bir çok gönüllü vatandaşın katılımı ile sabah 10.00 da başlayıp 3 saat süren etkinlik boyunca 140 battal boy çöp poşeti ile çöp toplandı. Toplanan çöplerin bir kısmı geri dönüşüm için ayrıştırılarak değerlendirildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya yaptığı açıklamada, "Doğamız bizim geleceğimiz, en büyük mirasımızdır. Buraları duyarsız kişiler yüzünden çöplük haline getirmemeliyiz. Doğamız küllük değil, gelecek nesillere emanetimizdir" ifadelerini kullandı. Kaya, vatandaşları özellikle yangın riski yüksek bölgelerin hassasiyeti açısından çöp atılmaması konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.

Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’nın yanı sıra jandarma ekipleri, Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş ile çok sayıda gönüllü katıldı.

(İHA)