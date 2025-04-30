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Marmaris’te yağışlı hava etkili oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bugün öğleden sonra başlayan bahar yağmurları kısa sürede etkili olurken, sokaklarda su birikintileri oluştu.

Marmaris’te yağışlı hava etkili oldu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, Marmaris’te bugün öğleden sonra saat 14.00 sularında başlayan sağanak yağmur, kısa sürede etkisini gösterdi. Yetkilerden edinilen bilgiye göre yağışlar ile ilgili olumsuz bir durum bildirilmezken, vatandaşlar yağışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Marmaris yaşayanlarından Temel Irmak, ‘Bu sene bir türlü yaz gelmedi, Nisan ayında denize girmeye alışkındık aslında. Allah’ın takdiri hem barajlarımız dolsun hem de yazın su sıkıntısı yaşamayız, bol bol yağsın ki topraklarda suya doysun ürünler de çıksın" dedi. Marmaris yaşayanlarından Eser Dündar ‘Bunlar bahar yağmurları son yağmurlar artık, yazın Marmaris çok daha güzel olacak ‘ derken yağmura hazırlıksız yakalanan başka bir vatandaş ise ‘Yağmur yağacağını bilmiyordum ama berekettir ‘’ diyerek ıslanmaktan şikâyetçi olmadığını belirtti.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre öğleden sonra sağanak şeklinde başlayan ve saatte metrekareye 7 kilograma yakın düşen yağmurun yarın da devam edeceği Cuma günü hafifleyeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Marmaris
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