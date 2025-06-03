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Marmaris'teki deprem sonrası tedirgin eden açıklama! 7 büyüklüğündeki depremleri hatırlattı: "Karadaki fayları tetikleyebilir"

Muğla'nın Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem Antalya ve İzmir başta olmak üzere birçok yerde hissedildi. Korkutan depremin ardından Muğlalı vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıklamalarda bulundu. 5,8 büyüklüğündeki depremin karadaki fayları tetikleyebileceğini söyleyen Sözbilir, "Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir" dedi.

Marmaris'teki deprem sonrası tedirgin eden açıklama! 7 büyüklüğündeki depremleri hatırlattı: "Karadaki fayları tetikleyebilir"

Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etmiş durumda. Son olarak Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece 02.17'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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BAZI VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Korkutan deprem İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok yerde hissedilirken, Muğla'da bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

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UZMAN İSİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Depremle ilgili olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir değerlendirmelerde bulundu.

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"GEÇMİŞTE 7 BÜYÜKLÜĞÜNÜ AŞAN DEPREMLERE NEDEN OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR"

Prof. Dr. Sözbilir, depremin 'Pliny-Strabo' olarak bilinen yapının batı sınırında kalan Marmaris Fay Zonu üzerinde meydana geldiğinin anlaşıldığını söyledi. Bu depremin, Marmaris Fay Zonuna komşu karadaki fayları tetikleyebileceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir" dedi.

"AKTARILMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Söbilir açıklamalarının devamında ise "Bu nedenle, denizaltı sismik tehlike kaynaklarımızı daha iyi tanımak ve can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerimizin düzeyini doğru tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da güncellenmesi devam eden Türkiye Diri Fay Veri Tabanı'na aktarılması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmaris Prof. Dr. Hasan Sözbilir
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