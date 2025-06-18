Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Turizm katilleri şimdi de bunu yaptı!

Türkiye'nin turistik olarak en uğrak noktası olan Marmaris'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada çok konuşulan bazı görüntüler eğlence merkezlerinde yarı çıplak ve müstehcen hareketler sergileyerek yapılan dans şovlar tepki çekmişti.
Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden olan Marmaris ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik yapılan kapsamlı denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 14 işletme hakkında kapatma kararı verilmişti. İşletmelerden ikisi süresiz olarak kapatılırken, 12’sine geçici süreyle mühürleme cezası uygulanmıştı.
Marmaris'te turistleri gezdiren bir tekneden paylaşılan görüntülerde 'önlük' giymiş bir erkeğin yaptığı gösteri görülüyor.
Marmaris'te turistleri gezdiren bir tur teknesinde kaydedilen görüntüler tepki çekti pic.twitter.com/CkQlH8Fcr8— Mynet (@mynet) June 17, 2025
Kuşadasında olduğu iddia edilen bir başka görüntüde ise, turistlere müstehcen gösteriler yapıldığı gözlemleniyor.
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