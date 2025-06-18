Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Turizm katilleri şimdi de bunu yaptı!

Türkiye'nin turistik olarak en uğrak noktası olan Marmaris'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada çok konuşulan bazı görüntüler eğlence merkezlerinde yarı çıplak ve müstehcen hareketler sergileyerek yapılan dans şovlar tepki çekmişti.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE 14 İŞLETME KAPATILMIŞTI

Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden olan Marmaris ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik yapılan kapsamlı denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 14 işletme hakkında kapatma kararı verilmişti. İşletmelerden ikisi süresiz olarak kapatılırken, 12’sine geçici süreyle mühürleme cezası uygulanmıştı.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Marmaris'te turistleri gezdiren bir tekneden paylaşılan görüntülerde 'önlük' giymiş bir erkeğin yaptığı gösteri görülüyor.

Marmaris'te turistleri gezdiren bir tur teknesinde kaydedilen görüntüler tepki çekti pic.twitter.com/CkQlH8Fcr8 — Mynet (@mynet) June 17, 2025

AYNI GÖSTERİLER KUŞADASI'NDA DA YAPILIYOR

Kuşadasında olduğu iddia edilen bir başka görüntüde ise, turistlere müstehcen gösteriler yapıldığı gözlemleniyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR