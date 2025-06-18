HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Marmaris ve Fethiye’deki skandal görüntüler sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama! 3 kritik isim görevlendirildi

Son günlerde Marmaris’ten gelen görüntüler adeta Türkiye’de infial yarattı! Özellikle Marmaris ve Fethiye gibi turizm konusundaki öncü şehirlerde yaşanan skandal görüntüler, turizm konusunda ülkemizin itibarını zedeliyor. O görüntüler hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya az önce bir açıklama yaparak; “Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz.” dedi.

Marmaris ve Fethiye’deki skandal görüntüler sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama! 3 kritik isim görevlendirildi

Türkiye son günlerde Marmaris’te yaşananları konuşuyor. Turistleri eğlendirme bahanesiyle yapılan iğrenç hareketler herkesin tepkisini çekti.
marmaris3
Elinde balonlarla cinsel içerikli Showlar yapan erkekler, köpük banyosuyla alakasız kıyafetler giyerek olumsuz intiba oluşturan gençler hepsi bu dönem peş peşe sosyal medyada gündem oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu görüntülerle ilgili olarak bir infial olduğunu belirtirken ülkemizin turizm konusunda çok önemli olduğunu bu görüntüleri asla tasvip etmediklerini belirtti.

3 İSİM GÖREVLENDİRİLDİ

İŞTE BAKAN YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI

"2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır.

Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır.

Bu görüntüler asla kabul edilemez!

Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim.

Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor...

MARMARİS'TE 14 EĞLENCE MEKANI MÜHÜRLENMİŞTİ

Marmaris'te eğlence mekanlarına yönelik yapılan kapsamlı denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 14 işletme hakkında kapatma kararı verilmişti.

AW476295_02

İşletmelerden ikisi süresiz olarak kapatılırken, 12’sine geçici süreyle mühürleme cezası uygulanmıştı.
AW476295_04
Emniyet ekiplerinin tuttuğu tutanakların ardından Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri kapatma kararlarını uygulayarak işletmeleri mühürlemişti.

AW476295_05

KUŞADASI'NDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Kuşadasında olduğu iddia edilen bir başka görüntüde ise, turistlere müstehcen gösteriler yapıldığı görülmüştü.

turizm1

turizm2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor! 15 bin samuray arıcığı ile 300 sülün doğaya bırakıldıKahverengi kokarca ile mücadele sürüyor! 15 bin samuray arıcığı ile 300 sülün doğaya bırakıldı
Yer: Sakarya! Evinden uyuşturucu çıkan okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldıYer: Sakarya! Evinden uyuşturucu çıkan okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Anahtar Kelimeler:
Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Bodrum'a giden turist hesabı görünce şoke oldu! "Fişlerinizi mutlaka kontrol edin"

Bodrum'a giden turist hesabı görünce şoke oldu! "Fişlerinizi mutlaka kontrol edin"

Hamaney'in sığınak bölgesi vuruldu! 2 uçak ülkeden ayrıldı

Hamaney'in sığınak bölgesi vuruldu! 2 uçak ülkeden ayrıldı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Detaylar netleşti

Sağlık raporlarında yeni dönem! Detaylar netleşti

Marmaris ve Fethiye’deki skandal görüntüler sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama! 3 kritik isim görevlendirildi

Marmaris ve Fethiye’deki skandal görüntüler sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama! 3 kritik isim görevlendirildi

SMA olayında bir intihar daha: Video çekip veda etti!

SMA olayında bir intihar daha: Video çekip veda etti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.