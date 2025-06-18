Marmaris ve Fethiye’deki skandal görüntüler sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama! 3 kritik isim görevlendirildi

Türkiye son günlerde Marmaris’te yaşananları konuşuyor. Turistleri eğlendirme bahanesiyle yapılan iğrenç hareketler herkesin tepkisini çekti.



Elinde balonlarla cinsel içerikli Showlar yapan erkekler, köpük banyosuyla alakasız kıyafetler giyerek olumsuz intiba oluşturan gençler hepsi bu dönem peş peşe sosyal medyada gündem oldu.

Marmaris'te turistleri gezdiren bir tur teknesinde kaydedilen görüntüler tepki çekti pic.twitter.com/CkQlH8Fcr8 — Mynet (@mynet) June 17, 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu görüntülerle ilgili olarak bir infial olduğunu belirtirken ülkemizin turizm konusunda çok önemli olduğunu bu görüntüleri asla tasvip etmediklerini belirtti.

3 İSİM GÖREVLENDİRİLDİ

İŞTE BAKAN YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI

"2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır.

Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır.

Bu görüntüler asla kabul edilemez!

Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim.

Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz."

MARMARİS'TE 14 EĞLENCE MEKANI MÜHÜRLENMİŞTİ

Marmaris'te eğlence mekanlarına yönelik yapılan kapsamlı denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 14 işletme hakkında kapatma kararı verilmişti.



İşletmelerden ikisi süresiz olarak kapatılırken, 12’sine geçici süreyle mühürleme cezası uygulanmıştı.



Emniyet ekiplerinin tuttuğu tutanakların ardından Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri kapatma kararlarını uygulayarak işletmeleri mühürlemişti.

KUŞADASI'NDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Kuşadasında olduğu iddia edilen bir başka görüntüde ise, turistlere müstehcen gösteriler yapıldığı görülmüştü.