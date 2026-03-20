Marmaris’e bayram için 5 bin araç giriş yaptı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma kontrol noktasında, Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini ilçelerde geçirmek isteyen vatandaşların akınıyla birlikte kontrol noktasından yaklaşık 5 bin araç geçiş yaptı.

Marmaris’e bayram için 5 bin araç giriş yaptı

3 günlük Ramazan Bayramı tatilini Marmaris ve Datça’da değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Çetibeli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol denetimlerinden geçerek ilçelere giriş yaptı. Güvenlik güçleri, artan araç trafiğine karşı denetimlerini aralıksız sürdürdü. Bayram için Marmaris’i tercih eden vatandaşlar, arife gününde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile bir araya gelerek bayramlaştı. Kaymakam Kaya, vatandaşlara iyi ve huzurlu bayramlar dilerken, ilçede alınan güvenlik tedbirlerinin titizlikle uygulandığını ve tüm birimlerin koordineli şekilde görev yaptığını ifade etti.

Marmaris’e bayram için 5 bin araç giriş yaptı 1

Marmaris’e bayram için 5 bin araç giriş yaptı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil alt yapı çukuruna düştü: 1 yaralıOtomobil alt yapı çukuruna düştü: 1 yaralı
Osmaniye’de buruk bayramOsmaniye’de buruk bayram

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

