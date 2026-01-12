HABER

Marmaris’te belediye kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır şekilde yaralanan şahıs Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza, dün saat 00.45 sıralarında, Tepe Mahallesi Eski Datça Yolu 48 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü I.Ç. sevk ve idaresindeki Marmaris Belediyesi’ne bağlı kamyonet, Eski Datça Yolu üzerinde seyir halindeyken, 48 Sokağa dönmek istedi. Bu sırada aynı istikametten gelen ve kamyoneti sollamaya çalışan sürücü T.Ç. yönetimindeki motosiklet, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza anında çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Hattı’nı araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü T.Ç.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T.Ç., burada yapılan kontrollerin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü I.Ç. ile ilgili işlem yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
