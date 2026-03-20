Marmaris’te otomobil takla attı: 2 kişi hafif yaralandı

Edinilen bilgiye göre sürücü, Yunus Nadi Caddesi’ni takiben Çoban Petrol Kavşağı’ndan yeni Datça yoluna dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Emniyet trafik ekipleri de yol güvenliğini alarak kaza yapan aracı çekici yardımı ile olay yerinden kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA