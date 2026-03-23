ABD 'vururuz' dedi, İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta 24. güne girilirken, ABD Başkanı Donald Trump'un "Hürmüz Boğazı açılmazsa enerji santrallerini vururuz" tehdidi sonrası çok sert ret geldi. İsrail ve Körfez ülkelerine süre veren İran, "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" açıklaması yaptı.

ABD 'vururuz' dedi, İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"
Devrim Karadağ

İran'a yönelik ABD ve İsrail tarafından başlatılan savaşta 24. güne girilirken; karşılıklı saldırılar sürüyor. Bölgede adeta füze yağmuru yaşanırken; savaş giderek kızışıyor. Gerilimi son olarak tırmandıran ise ABD Başkanı Donald Trump oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılmasının ABD'yi büyük bir baskı altına aldığı iddia edilirken, ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı açılmazsa İran'ın tüm elektrik santrallerini vuracaklarını duyurdu.

ABD vururuz dedi, İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" 1

TRUMP: "AÇILMAZSA, ELEKTRİK SANTRALLERİNİ YERLE BİR EDECEĞİZ"

Trump, "Eğer İran, 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmazsa, ABD, İran’ın elektrik santrallerini hedef alacak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullandı.

ABD vururuz dedi, İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" 2

BU KEZ İRAN SÜRE VERDİ: "SU DEPOLAYIP, TELEFONLARINIZI ŞARJ EDİN”

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine karşılık, İsrail ve Körfez ülkelerine seslendi. Trump’ın İran’a yönelik elektrik santrallerini hedef alacağını açıklamasının ardından, İsfahani X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin” ifadelerini kullandı.

ABD vururuz dedi, İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" 3

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ABD'yi ve diğer bölgedeki güçleri etkileyeceğini ve ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çeken İsfahani, İran’ın olası saldırılarının, ABD ve İsrail’in bölgedeki altyapılarını hedef alması durumunda, ABD’yi daha da zor bir duruma sokacağını belirtti.

"BÖLGEDE YAYGIN BİR ELEKTRİK KESİNTİSİNE YOL AÇACAKTIR"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, konuya ilişkin bir başka açıklama yaparak, "İran altyapısına yapılacak bir saldırı, bölgede yaygın bir elektrik kesintisine yol açacaktır" şeklinde bir uyarıda bulundu. Arif, İran’ın bu tür saldırılara karşılık vermek için gereken her türlü önlemi alacağını ifade etti.

İran İsrail ABD Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

