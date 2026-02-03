HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Marmaris’te trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Marmaris’te trafik kazası: 4 yaralı

Kaza Marmaris-Datça karayolu Değirmenyanı Asparan Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari bir araç ile otomobilin çarpışması sonucu kavşakta trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddeti ile ticari araç bariyerlerin üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken, 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Marmaris’te trafik kazası: 4 yaralı 1

Marmaris’te trafik kazası: 4 yaralı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 75’e ulaştıAtikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 75’e ulaştı
Batman’da heyelan paniği: Köy minibüsü yolda mahsur kaldıBatman’da heyelan paniği: Köy minibüsü yolda mahsur kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.