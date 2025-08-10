Marulu beğenmedi siparişi getiren çocuğu dövdü! O bekçi serbest bırakıldı

Olay, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, dayısının marketinde çalışan A.Ç. (14), cep telefonu uygulaması üzerinden gelen siparişin ardından mahalle bekçisi olduğu öğrenilen K.K.'ye marul götürdü. Siparişin teslim edilmesinin ardından müşteri, iş yerini telefonla arayarak ürünü beğenmediğini belirtti.

MARULU BEĞENMEDİ SİPARİŞİ GETİREN ÇOCUĞU DÖVDÜ!

Daha sonra markete gelen K.K., siparişi getiren 14 yaşındaki A.Ç'.yi darbetti. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken çocuğun yakınları hemen hastaneye giderek darp raporu alıp karakola başvurdu. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin haberlere düşmesinin ardından Adana Valiliği, konuyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "08.08.2025 günü saat 18.40 sıralarında polis merkezimize müracaata gelen bir vatandaşımız 14 yaşındaki oğlunun K.K. isimli mahalle bekçisi tarafından darp edildiğini beyan etmiş, bahsi geçen olayla ilgili olarak söz konusu mahalle bekçisi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden mevcutlu olarak adliye sevk edilmiştir. Ayrıca hakkında idari/disiplin soruşturması süreci de başlatılmıştır" denildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Bekçi K.K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

