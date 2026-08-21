“Maşa ile Koca Ayı” yasaklanıyor! O ülkeden yaptırım kararı

Çocukların en çok izlediği çizgi diziler arasında yer alan ve Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesine sahip “Maşa ile Koca Ayı” (Masha and the Bear) Ukrayna'nın aldığı yeni kararla gündemde.

Ukrayna yönetimi, çizgi dizinin yapım ve dağıtım sürecinde yer alan şirket ve isimleri yaptırım kapsamına aldı. Ukrayna Kültür Bakanı Tetyana Berezhna, alınan kararı duyururken Rus propagandasının çocuklara yönelik içeriklerde yer almaması gerektiğini söyledi.

UKRAYNA'DA ENGELLENMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

Yaptırım kararı yalnızca yapımcıları hedef almıyor. Kararla birlikte “Maşa ile Koca Ayı”nın Ukrayna'daki erişiminin engellenebilmesi için hukuki zemin de oluştu. Ukrayna yönetiminin ayrıca uluslararası dijital platformlarla iletişime geçerek çizgi dizinin dağıtımını ve yapımdan elde edilen gelirleri sınırlandırmaya yönelik girişimlerde bulunabileceği belirtildi.

Yaptırımlar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından yayımlanan kararnameyle yürürlüğe girdi. Listede çizgi dizinin arkasındaki Rus yapım şirketi Animaccord Animation Studio, şirketin kurucusu ile yapımın senaristi ve yönetmeni de bulunuyor.

100'E YAKIN ÜLKEDE YAYINLANDI

Yaramaz küçük bir kız olan Maşa ile emekli bir sirk ayısının maceralarını anlatan yapım, Rusya'dan çıkarak dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Yaklaşık 100 ülkede yayınlanan çizgi dizinin bölümleri yalnızca YouTube'da on milyarlarca kez izlendi. Yapımın yakaladığı uluslararası başarı farklı yan projelerin de hazırlanmasını sağladı. Ancak dizinin dünya çapındaki popülerliği beraberinde siyasi tartışmaları da getirdi.

“RUSYA'NIN YUMUŞAK GÜÇ ARACI” ELEŞTİRİSİ

“Maşa ile Koca Ayı” son yıllarda yalnızca Ukrayna'da değil, İngiltere ve Estonya'da da eleştirilerin hedefi oldu. Eleştirilerde çizgi dizinin Rusya'yı olumlu biçimde yansıttığı ve Moskova'nın kültürel etkisini başka ülkelere taşıyan bir “yumuşak güç” aracı olduğu ileri sürülüyor.

Ukrayna yönetimi de yapımın Rusya yanlısı anlatılar yaydığını ve elde ettiği gelirle Rusya'ya ekonomik katkı sağladığını iddia ediyor. Ukrayna, haziran ayında Netflix'in çizgi dizinin yeni sezonlarının yayın haklarını satın almasına da tepki göstermişti.

YAPIMCI ŞİRKET SUÇLAMALARI REDDETTİ

Animaccord ise yöneltilen iddiaları kabul etmiyor. Şirket temsilcisi Melanie Bonvicino, suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve karalayıcı nitelikte olduğunu savundu. Şirketin bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini belirten Bonvicino, Rus hükümetinden herhangi bir finansman alınmadığını söyledi.

KREMLİN'DEN SERT TEPKİ

Ukrayna'nın yaptırım kararına Kremlin'den de yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Maşa ile Koca Ayı”nın olumlu insani değerleri öne çıkararak dünya çapında başarı kazandığını savundu.

Peskov, Kiev yönetiminin artık çizgi filmleri de hedef aldığını söyleyerek yaptırım kararına tepki gösterdi.

UKRAYNACA KANALININ 18 MİLYONDAN FAZLA ABONESİ VAR

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısının başlamasının ardından ülkede Rus kültür ürünlerine yönelik boykot ve resmi kısıtlamalar arttı. Buna rağmen “Maşa ile Koca Ayı” Ukrayna'daki popülerliğini koruyan yapımlardan biri oldu.

Ukrainska Pravda'nın aktardığına göre çizgi dizinin Ukraynaca YouTube kanalı Ağustos 2025'te ülkenin en popüler çocuk kanalı konumuna yükseldi.