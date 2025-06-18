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Masaj salonundaki kirli suç zincir ortaya çıktı! Müşterileri gizli kayda alıp fuhuşa zorladılar

Konya'nın Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren masaj salonunda müşterilerin gizli kamerayla kayda alınıp, tehdit edilip fuhuşa zorlandığı tespit edildi. Kardelen operasyonuyla masaj salonu kılıfıyla faaliyet gösteren suç çetesi çökertildi.

Masaj salonundaki kirli suç zincir ortaya çıktı! Müşterileri gizli kayda alıp fuhuşa zorladılar

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen "Kardelen" operasyonuyla, Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonundaki kirli suç zinciri ortaya çıkarıldı.

Polis ekipleri aylar süren titiz çalışmalarla, masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmede kadınların, çocukların ve erkek çalışanların iradeleri dışında uyuşturucuya alıştırıldığı, müşterilerin gizli kameralarla kayda alınıp şantajla tehdit edilerek fuhuş ve çeşitli suçlara zorlandıkları tespit edildi.

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5 KİŞİ TUTUKLANDI!

Ayrıca çete üyelerinin husumetli oldukları şahısların ev ve araçlarına silah yerleştirip ihbar ederek mağdur ettikleri de belirlendi. "Kardelen" kod adlı operasyonla düğmeye basan Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şahsılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, operasyonların devam edeceğini ve benzer suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya Selçuk çete
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