Maskeli kaptanın botuna bindiler, ölüme yelken açtılar: Bodrum'da facianın perde arkası dehşete düşürdü

Farklı araçlarla Bodrum'a gelen onlarca göçmen, yüzü maskeli kaptanın botuna bindi ve korkunç bir yolculuğa yelken açtı... Geçtiğimiz gün meydana gelen ve 19 kişinin can verdiği lastik bot faciasında akılalmaz detaylar ortaya çıktı. Facianın ardından düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Yalıkavak açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun kötü hava şartları nedeniyle alabora olması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi sağ kurtarıldı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda, göçmen kaçakçılığı organizasyonuna yönelik 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

"DUR" İHTARINA UYMADI, ALABORA OLUP BATTI

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Nisan 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında meydana geldi. İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun, yasal olmayan yollarla Yunanistan’ın İleryöz Adası istikametine ilerlediği tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bot, olumsuz hava ve deniz şartları altında hız yaparken alabora olup battı.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, büyük bölümü Afganistan uyruklu olan 20 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler, 19 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Kurtarılan yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

GÖÇMENLERİN GELİŞ GÜZERGAHI ORTAYA ÇIKARILDI

Yapılan incelemelerde; düzensiz göçmenlerin 31 Mart günü Denizli, Uşak, İzmir, Balıkesir, Amasya ve Kırıkkale illerinden farklı araçlarla Bodrum’a getirildiği belirlendi. Göçmenlerin, 1 Nisan günü Yalıkavak Dirmil bölgesine yürüyerek ulaştıkları ve yüzü maskeli bir kaptan tarafından sayılarak bota bindirildikleri tespit edildi.

ORGANİZATÖRLERE OPERASYON: 16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Göçmen kaçakçılığı organizasyonuna yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, bazı göçmenlerin Gümbet Mahallesi’ndeki bir evde konakladığı belirlendi. Evi kiralayan şahıs ile göçmenleri çıkış noktasına götüren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Devam eden araştırmalarda, göçmenlerin bota bindirildiği bölgede bulunan diğer şüpheliler de yakalandı. Çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Muğla Bodrum göçmen bot
Okuyucu Yorumları 2 yorum
kürekli bir tekneyle denizin ortasına bırakın bu insan tüccarlarını
Yahu bu nasıl iş ? Bu nasıl Ülke ? Bu kadar Afgan Göçmeni iran sınırından gitip taaaaa Bodrum a kadar nasıl gelebiliyorlar ? Hayret edilecek bir konu ama bu Ülkede Milyonlarcs Suriyelinin Ülkemize nasıl girdiğini hepimiz biliyoruz..Gün ola Harman ola…Mekanın nur Cennet olsun Başbuğ Alparslan Türkeş ve Ozan Arif
