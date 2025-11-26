HABER

Maslak'ta iş yerine silahlı saldırı! 5 milyon TL'lik haraç iddiası

Maslak Oto Sanayi'de kapüşonlu ve eldivenli bir şahıs oto tamirhanesine silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheli yaya olarak kaçarken, çevredeki esnaf şahsın peşinden koştu. Şüpheli o sırada bölgede olan polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Öte yandan iş yeri sahibinden 5 milyon TL haraç istendiği, iş yeri sahibinin haracı vermediği öne sürüldü. Saldırının da bu yüzden gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

Olay, 20 Kasım Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Sarıyer Maslak Oto Sanayi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde kapüşonlu ve eldivenli 1 şüpheli oto tamirhanesi önüne yaya olarak geldi.
İŞ YERİNDE HASAR MEYDANA GELDİ

Şüpheli iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kurşunlar iş yerinin kepengine ve park halinde bulunan bir otomobile isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelinin arkasından çevredeki esnaf koşmaya başladı. Şüpheli, bu sırada oto sanayide bulunan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından üzerindeki silahla birlikte gözaltına alındı. E.B. olduğu tespit edilen şüphelinin poliste herhangi bir suç kaydı bulunmadığı belirlendi. Şüpheli E.B., olayla ilgili bağlantılı olan kişilerin belirlenmesi için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

5 MİLYON LİRALIK HARAÇ İDDİASI

Diğer yandan yurt dışından arayan bir kişinin, oto tamirhanesini yeni açtığını düşündüğü iş yeri sahibinden 5 milyon lira istediği, iş yeri sahibinin ise dükkanı yeni açmadığını sadece tabela değişikliğine gittiğini belirterek para vermeyi reddettiği iddia edildi. Saldırının bu yüzden gerçekleştirildiği öne sürüldü.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

